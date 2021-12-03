AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:57 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 10:00
AÖF vize (ara) sınavları, Türkiye’de 111 sınav merkezinde ve 4 oturumda 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.
Öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alındı.
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF vize sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.
Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak da sonuçlarını öğrenebilecekler.
AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.
FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.