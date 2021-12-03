AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçları 'aof.anadolu.edu.tr' internet sitesinden ilan edildi. Peki AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:57 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 10:00

AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

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AÖF vize (ara) sınavları, Türkiye’de 111 sınav merkezinde ve 4 oturumda 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alındı.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF vize sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Sınava giren adaylar, hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak da sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN? 

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

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