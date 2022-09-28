AÖF kayıt yenileme ne zaman? (2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?)

Anadolu Üniversite tarafından yapılan duyuru sonrasında, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Binlerce öğrenci tarafından merak beklenen kayıt yenileme tarihleri, AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merakla beklenen, AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.



Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.



Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?



AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.



İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.



Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.