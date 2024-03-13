AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)

2023-2024 AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart tarihinde yapılacak. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler ise sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.
2024 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.
Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.
Final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.
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