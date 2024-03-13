AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.



Final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.