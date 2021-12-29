AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (AÖF final sınavları ne zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Öğrenciler, sınav yerlerini https://giris.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecek.