AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (AÖF final sınavları ne zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, bu yıl ocak ayında gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Haberler 29.12.2021 - 10:48

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (AÖF final sınavları ne zaman?)

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Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Öğrenciler, sınav yerlerini https://giris.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecek.

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