AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Açıköğretim öğrencileri, 2022-2023 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

2022-2023 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu sonuçları, 'nin yaptığı duyuru sonrasında açıklandı. AÖF final sınavlarına giren öğrenciler, sonuçlarını nasıl görüntüleyeceklerini sorguluyor. İşte AÖF sonuçları sorgulama sayfası.

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan kolayca sorgulanabiliyor.

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AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? - 1

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Final sınavı olarak da adlandırılan dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına yüzde 70 etki ediyor.

Anadolu Üniversitesi Fakültesi'nde bütünleme veya telafi sınavı yapılmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki ediyor.

AÖF ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

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