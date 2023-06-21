AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?



Final sınavı olarak da adlandırılan dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına yüzde 70 etki ediyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme veya telafi sınavı yapılmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki ediyor.



AÖF ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.