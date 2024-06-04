AÖF sınav sonucu notları 2024: AÖF CC, CD, DC ve DD notları ne demek, geçer mi?

2024 AÖF final sınavlarının sona ermesinin ardından, sınav sonucuna göre CC, CD, DC ve DD notlarının anlamları araştırılıyor. Peki, 2024 AÖF final sınavı sonuçlarına göre, CC, CD, DC ve DD ne demek, geçer mi?
AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?
AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.
Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.
AÖF HARF NOTLARI VE ANLAMLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı
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