AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? AÖF bahar dönemi ara sınav saatleri

İki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 4 oturum halinde yapılacak. AÖF bahar dönemi ara sınavı 23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.



AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.