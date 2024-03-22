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AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? AÖF bahar dönemi ara sınav saatleri

Anadolu Üniversitesi (AÖF) bahar dönemi sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler oturum saatlerine çevrildi. Takvime göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde yapılacak. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte AÖF bahar dönemi ara sınav saatleri...

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? AÖF bahar dönemi ara sınav saatleri

Anadolu Üniversitesi () bahar dönemi ara sınavları için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınav saati ve süresini merak ediyor. 

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? AÖF bahar dönemi ara sınav saatleri - 1

İki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 4 oturum halinde yapılacak. AÖF bahar dönemi ara sınavı 23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

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