AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2022 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

AÖF güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. Aralık ayına girilmesiyle birlikte, 2022-23 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınav tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan AÖF takvimini araştırıyor. Peki, AÖF) sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.



Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından henüz açıklanmadı.

Sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.



Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.