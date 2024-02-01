AÖF tek ders sınavı ne zaman? AÖF 2023-2024 sınavlarında son durum

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Sınavların ardından değerlendirme işlemleri de sona erdi ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. Peki, AÖF tek ders sınavı var mı? AÖF tek ders sınavı ne zaman?

AÖF tek ders sınavı ne zaman? AÖF 2023-2024 sınavlarında son durum

güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. 2023-2024 Güz Dönemi Dönem Sonu sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler şimdi ise tek ders sınavı olup olmadığını merak ediyor.

AÖF TEK DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin , İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

Öta yandan AÖF'te tek ders sınavı da yapılmıyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi.

AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.

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