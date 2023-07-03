AÖF yaz okulu kayıtları başladı: 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

2023 AÖF yaz okulu kayıtlarının nasıl yapılacağı ve kayıt ücretinin ne kadar olduğu, yaz okullarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi'nin "Öğrenci Otomasyonu" ekranı üzerinden yapılacak olan yaz okulu kayıtları için ayrıntılar merak ediliyor. Peki, AÖF kayıtları nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?



AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI



Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt işlemleri;



3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.



Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.



AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN 2023 AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.



Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)



1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM)



4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?



Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;



• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme



Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.



07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.