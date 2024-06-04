AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınav tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı. Final sınav sürecinin tamamlanması ardından gözler yaz okulu takvimine çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınav tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi () öğrencileri 2023-2024 bahar döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte AÖF yaz okulu sınavına ilişkin önemli tarihler de merak konusu olmaya başladı.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınav tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu - 1

YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak. Ders seçimi 05 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
▪ Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

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