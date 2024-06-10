AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Sınav tarihi belli oldu (2024 AÖF yaz okulu kayıt takvimi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları için tarihler sorgulanmaya başladı. 25-26 Mayıs'ta yapılan AÖF final sınavlarının ardından düşük notlu derslerini geçere dönüştürmek isteyen öğrenciler, yaz okulu kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Sınav tarihi belli oldu (2024 AÖF yaz okulu kayıt takvimi)

2024 yaz okulu kayıtları için geri sayım başladı. AÖF 2023-2024 öğretim yılı final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarına göre düşük notlu dersi kalan öğrenciler, yaz okulu kayıt tarihlerini sorguluyor. İşte ayrıntılar.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF 2023-2024 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak. Ders seçimi 05 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

- Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
- Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

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