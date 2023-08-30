AÖF yaz okulu sınav sonuçu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (AÖF sonucu sorgulama hakkında)

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonucuna yönelik araştırmalar sürüyor. 19 Ağustos'ta tamamlanan yaz okulu sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. AÖF yaz yaz okulu sınav sonuçları online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (AÖF sonucu sorgulama hakkında)

19 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yaz okulu sınavının ardından gözler 'nden gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta yapılan yaz okulu sınavının sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmıştı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (AÖF sonucu sorgulama hakkında) - 1

YAZ OKULU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF yaz okulu sınav sonuçu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (AÖF sonucu sorgulama hakkında) - 2

YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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