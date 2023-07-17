AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri belli oldu

"Açıköğretim sınavları ne zaman?", sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaz okulu eğitimlerinin ardından sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler, söz konusu sınavlar için ilan edilen tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, 2022-2023 yaz okulu sınavları hakkında bilgiler...



AÖF YAZ OKULU SINAV VE TAKVİMİ



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.



AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.



Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.



AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?



AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.