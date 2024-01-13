AÖL 1.Dönem sınav sonuçlarında son durum: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, MEB'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL 1.Dönem sınav sonuçlarında son durum...

AÖL 1.Dönem sınav sonuçlarında son durum: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB (Milli Bakanlığı) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde üç oturum halinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı takvimle sonuç tarihi hakkında adayları bilgilendirdi

AÖL 1.Dönem sınav sonuçlarında son durum: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? - 1

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, Açık Öğretim Lisesi sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

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