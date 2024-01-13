AÖL 1.Dönem sınav sonuçlarında son durum: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Takvime göre, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



AÖL sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.



Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.