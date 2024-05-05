LGS'ye bir ay kaldı: "Mutlaka MEB'in kitaplarından konu tekrarı yapılmalı"

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınav bu yıl 2 Haziran'da yapılacak. Sınava bir ay kala uzmanlardan önemli uyarılar var. Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu'ya göre, öğrenciler bu yıl mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarından "konu tekrarı" yapmalı, örnek soru çözmeli. Bu yıl sınavda pandemi kuralları da uygulanmayacak, öğrenciler sınava başka okullarda girecek.

LGS'ye bir ay kaldı: "Mutlaka MEB'in kitaplarından konu tekrarı yapılmalı"

Öykü Tüccar-NTV Ankara

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak merkezi sınava 1 ay kaldı.

Uzmanlara göre, öğrencilerin kalan bir ayı nasıl değerlendireceği kritik öneme sahip.

Bu yıl dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur da var.

Uzmanı Tolga Erdoğdu, "Konularının eksik olmadığını düşünen öğrenci de olsa mutlaka 'in vermiş olduğu kitaplarını bir kere daha tekrar etsinler. Çünkü bu sene Bakanlık üzerine basa basa bu kitaplar dışında soru çıkmayacağını söyledi. O yüzden lütfen öğrenciler son tekrarlarını yaparken kitaplarını bir mutlaka gözden geçirsinler." uyarısında bulundu. 

Öğrenciler bu yıl sınavda 8. sınıfın tüm konularını kapsayan toplam 90 soru yanıtlayacak.

İlk oturumda, öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

80 dakika sürecek ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

"GEÇMİŞ YILLARDAKİ SORULARI MUTLAKA ÇÖZSÜNLER"

Tolga Erdoğdu, "Her dersten 6'şar ünite var. Geri kalan 4 haftanın üç haftasında her dersten 2'şer ünite bitirerek son bi hafta kalaya kadar tüm konuları tekrar edebilirler. Son bir hafta içerisinde de deneme sınavlarını çözmeye devam etsinler. Geçmiş yıllarda çıkmış sorularını da öğrenciler mutlaka çözsün." dedi. 

Sınavda bu yıl, pandemi nedeniyle devreye alınan uygulamalar da kaldırıldı.

Bu kapsamda öğrenciler sınava kendi okullarında değil, belirlenen okullarda girecek.

Erdoğdu, "Öğrenciler deneme sınavlarını yaparken farklı yerde sınava girmeye, prova yapmaya gayret etsinler. Bu onların sınav anında kaygı ve streesini azaltacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

LGS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Öğrencilerin sınav yeri bilgileri 24 Mayıs'ta ilan edilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EĞİTİM HABERLERİ

YDUS tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı)

YDUS tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı)

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi (2024 AYT, TYT, YDT sınav yerleri)

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi (2024 AYT, TYT, YDT sınav yerleri)

KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?

KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?

Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi)

Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi)

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranında

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...