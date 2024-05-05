LGS'ye bir ay kaldı: "Mutlaka MEB'in kitaplarından konu tekrarı yapılmalı"

Öykü Tüccar-NTV Ankara



Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak merkezi sınava 1 ay kaldı.

Uzmanlara göre, öğrencilerin kalan bir ayı nasıl değerlendireceği kritik öneme sahip.

Bu yıl dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur da var.

Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu, "Konularının eksik olmadığını düşünen öğrenci de olsa mutlaka MEB'in vermiş olduğu kitaplarını bir kere daha tekrar etsinler. Çünkü bu sene Bakanlık üzerine basa basa bu kitaplar dışında soru çıkmayacağını söyledi. O yüzden lütfen öğrenciler son tekrarlarını yaparken kitaplarını bir mutlaka gözden geçirsinler." uyarısında bulundu.



Öğrenciler bu yıl sınavda 8. sınıfın tüm konularını kapsayan toplam 90 soru yanıtlayacak.

İlk oturumda, öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

80 dakika sürecek ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

"GEÇMİŞ YILLARDAKİ SORULARI MUTLAKA ÇÖZSÜNLER"

Tolga Erdoğdu, "Her dersten 6'şar ünite var. Geri kalan 4 haftanın üç haftasında her dersten 2'şer ünite bitirerek son bi hafta kalaya kadar tüm konuları tekrar edebilirler. Son bir hafta içerisinde de deneme sınavlarını çözmeye devam etsinler. Geçmiş yıllarda çıkmış LGS sorularını da öğrenciler mutlaka çözsün." dedi.

Sınavda bu yıl, pandemi nedeniyle devreye alınan uygulamalar da kaldırıldı.

Bu kapsamda öğrenciler sınava kendi okullarında değil, belirlenen okullarda girecek.

Erdoğdu, "Öğrenciler deneme sınavlarını yaparken farklı yerde sınava girmeye, prova yapmaya gayret etsinler. Bu onların sınav anında kaygı ve streesini azaltacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

LGS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin sınav yeri bilgileri 24 Mayıs'ta ilan edilecek.

