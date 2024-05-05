Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi)

Yaz tatili için geri sayım başladı. Okulların kapanacağı tarih için gün saymaya başlayan öğrenciler, karnelerin alınacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 tatil takvimi sonrasında yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.
Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 39 gün kaldı.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI
Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.