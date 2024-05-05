Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi)

Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda 3 ay yaz tatilinin tadını çıkaracak olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimine çevirdi. Peki, yaz tatiline zaman başlayacak? Okulların kapansına kaç gün kaldı?

Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi)

tatili için geri sayım başladı. Okulların kapanacağı tarih için gün saymaya başlayan öğrenciler, karnelerin alınacağı tarihi bekliyor. tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 39 gün kaldı.

Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi) - 1

TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

2024-2025 ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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