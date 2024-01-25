AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? (2023-2024 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri)

2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi'nd eğitim görmekte olan öğrenciler, kayıt tarihlerini kaçırmak istemiyor. Peki, AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?



AÖL İLK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?



Açık Öğretim Lisesi 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu.



e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan e-Okul öğrencileri ile açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde bilgileri olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanların ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



Açık öğretim okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.