AÖL 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: AÖL kayıt yenileme ne zaman?

İLK KAYIT TARİHLERİ



e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan e-Okul öğrencileri ile açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde bilgileri olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanların ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



Açık öğretim okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.