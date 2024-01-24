AÖL 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL ( Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem kayıt yenileme tarihleri güncellendi. Kayıt yenileme başvuruları Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesinde duyurulan tarihler arasında yapılacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zamana kadar devam edecek? İşte AÖL kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları..

AÖL 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri güncellendi. Yeni tarihler Milli Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyuruldu.  

AÖL 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: AÖL kayıt yenileme ne zaman? - 1

İLK KAYIT TARİHLERİ

e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan e-Okul öğrencileri ile açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde bilgileri olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanların ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Açık öğretim okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.

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