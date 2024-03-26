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AÖL 2. Dönem sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu. Belirlenen takvime göre, AÖL sonuçları nisan ayında ilan edilecek. Öğrenciler, online sistem üzerinden AÖL sınav sonucunu gröüntüleyebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. Dönem sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Yılının 2. dönem sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Milli Bakanlığı AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi yayımlanan kılavuzla duyurdu. 

AÖL 2. Dönem sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16-17 Mart 2024 tarihinde uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları nisan ayı ortasında ilan edilecek. Açık Öğretim Lisesi 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

AÖL 2. Dönem sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

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