AÖL 2. Dönem sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Yılının 2. dönem AÖL sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi yayımlanan kılavuzla duyurdu.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16-17 Mart 2024 tarihinde uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları nisan ayı ortasında ilan edilecek. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.
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