AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.