AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. Öğrencilerin AÖL sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

(Açıköğretim Lisesi) 2. dönem 2024 sınav takvimi belli oldu. İlk dönem olduğu gibi ikinci sınavlarda üç oturum şeklinde organize edilecek.

AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? - 1

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor. 

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