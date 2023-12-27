AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Lise sınav tarihleri

MEB Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları, açıköğretim lisesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 1. dönem AÖL sınavlarının ardından şimdi de 2. dönem açık lise sınavlarının tarihi merak konusu oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Lise sınav tarihleri

2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, tarafından yayımlanan 2023-24 sınav takvimi sonrasında belli oldu. İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihi...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

MEB tarafından henüz 2. dönem kayıt yenileme tarihleri ilan edilmedi.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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