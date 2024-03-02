AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları için tarihler belli oldu.
AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.
AÖL SINAVI UYGULANIŞI
AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.
Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor. Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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