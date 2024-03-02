AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınav tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen (Açık Öğretim Lisesi) sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? - 1

AÖL SINAVI UYGULANIŞI

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? - 2

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor. Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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