AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖL SINAVI UYGULANIŞI

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.



Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.