AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? (2023 MEB AÖL kayıt tarihleri)

2023 AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, açık lisede eğitim görmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023 AÖL takvimi sonrasında kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs'ta başladı. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.



KAYIT AÇIKLAMASI



Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)



Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Kayıt yenileme kılavuzunda sürecin nasıl ilerleyeceği şu sözlerle dile getirildi;



"Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.



Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır." AÖL KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYIN