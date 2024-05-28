AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2024 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Lise mezunu olabilmek için eğitimlerini açık lise üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, 2023-2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2024 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)

2023-2024 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor ve her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor. Milli Bakanlığı () tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

KAYIT YENİLEME SÜRECİ 16 MAYIS'TA TAMAMLANDI

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da tarihinde başlayıp 16 Mayıs mesai bitimine kadar tamamlandı.

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