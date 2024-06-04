AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? MEB takvimine göre AÖL 3.dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk iki dönem sınavları geride kaldı. Gözler şimdi 3. dönem sınavlarında. MEB tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş belgelerine erişebilecek.
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.
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