AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? MEB takvimine göre AÖL 3.dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk iki dönem sınavları geride kaldı. Gözler şimdi 3. dönem sınavlarında. MEB tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.