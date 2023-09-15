AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı: AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini paylaştı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı: AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi () kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları belli oldu. Milli Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak. 

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı: AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? - 1

KAYIT TAKVİMİ DUYURUSU

'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden;

2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca,

2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi. 

İlk Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.
Kayıt Yenileme Kılavuzu için tıklayınız.

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