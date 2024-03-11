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AÖL sınav giriş yerleri sorgulama: 2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmuştu. 11 Mart itibarıyla AÖL 2. dönem sınavları için giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL sınav giriş yerleri sorgulama: 2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2024 2. dönem sınav giriş yerleri, açık lisede gören binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. AÖL 2. dönem sınavları öncesinde sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖL'ün resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL sınav giriş yerleri sorgulama: 2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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