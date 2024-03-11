AÖL sınav giriş yerleri sorgulama: 2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2024 AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri, açık lisede eğitim gören binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. AÖL 2. dönem sınavları öncesinde sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖL'ün resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?



AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;



- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için



https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.



AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.