AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı. Öte yandan MEB tarafından yayınlanan kılavuzda sınav sonuçları takvimi duyurulmuştu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları bekleniyor

Mili Bakanlığı () tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen 1. dönem sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce açık lise öğrencisini ilgilendiren sınavın sonuç tarihi, günler öncesinden belli olmuştu. İşte, AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınavlarının sonuç tarihini paylaştı.

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem , 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren duyurulacak.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

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