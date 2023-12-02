AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama

Açıköğretim Lisesi (AÖL)'de 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.
AÖL 1.DÖNEM OTURUM BİLGİLERİ
23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
SINAV GİRİŞ BELGELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada;
"Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir." denildi.
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