AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama

Açıköğretim Lisesi (AÖL)'de 1. dönem sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Takvime göre, AÖL 1.dönem sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?

AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama

Açıköğretim Lisesi ()'de 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. 

AÖL 1.DÖNEM OTURUM BİLGİLERİ

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama - 1 Ara

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. 

AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama - 2

SINAV GİRİŞ BELGELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Milli Bakanlığı, sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada;

"Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir." denildi.

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