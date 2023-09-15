AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınavları bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini ilan etti. Bu gelişmenin ardından şimdi de sınav takvimi gündeme geldi. Öğrenciler 1. dönem sınavlarının tarihine odaklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınavları bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak. Kayıtların ardından ise sınav süreci başlayacak. İşte, açık lise 1. dönem sınavlarında son durum...

KAYITLARI NE ZAMAN?

'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı, AÖL 1. dönem sınavlarına dair ayrıntıları paylaşmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...