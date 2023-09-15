AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınavları bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak. Kayıtların ardından ise sınav süreci başlayacak. İşte, açık lise 1. dönem sınavlarında son durum...



AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?



MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;



"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı, AÖL 1. dönem sınavlarına dair ayrıntıları paylaşmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

