AÖL sınavları saat kaçta başlayacak? (AÖL 2.dönem sınav tarihleri ve saatleri)

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı takvimi belli oldu. Takvimde sınav saatlerine de yer verildi.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.