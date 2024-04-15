Ara tatil bitti, öğrenciler ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, ikinci dönem ara tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı.

Ara tatil bitti, öğrenciler ders başı yaptı

Okullardaki ikinci ara tatil 5 Nisan'da başlamış ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile aynı döneme denk gelmişti.

Milli Bakanlığı'na () bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen için ara tatil bugün sona erdi.

Dersbaşı yapacak öğrenciler, eğitim öğretim yılını 14 Haziran Cuma günü tamamlayacak.

LİSE VE ÜNİVERSİTE SINAVLARI

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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