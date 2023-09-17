Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 tatil takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil, sömestr tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Her eğitim döneminde 2 kez ara tatil yapan öğrenciler, bu yıl ara tatilin hangi tarihlerde başlayacağını merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?



ARA TATİL NE ZAMAN?



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.



Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.