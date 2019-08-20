Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.
Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.
Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
Anadolu AjansıEğitim
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.