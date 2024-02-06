Ardahan, Artvin, Van ve Ağrı'da eğitime kar engeli (Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil?)

ARTVİN

Kar yağışının etkili olduğu bir diğer il Artvin'den de tatil haberi geldi.

Kentin Ardanuç ve Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba günü ara verildi.



Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.



Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



AĞRI



Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 7 Şubat Çarşamba ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Tutak ve Patnos ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.



Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde de yarın için okullar tatil edildi.



VAN



Van'da da yoğun kar yağışı var.

Kentin Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



Saray Kaymakamlığı ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlananma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.