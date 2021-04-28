Aşılamada kilometre taşı: Malta yüzde 50'ye ulaştı

Malta bugün acil ihtiyaç kapsamı dışında olan dükkanların ve hizmetlerin tekrar açılmasını serbest bırakıyor.

Ayrıca önümüzdeki iki hafta içinde diğer alanlarda devam eden sıkı tedbirlerin azaltması da hükümetin planları arasında.



Ülke, 27 Aralık 2020 yani ulusal aşılama programının başladığı günden beri COVID-19 aşısının yönetimiyle ilgili standartları belirlemekteydi.



Bugün itibariyle yetişkin nüfusun yüzde 50'sinden fazlası en az bir doz aşı ile aşılanmış durumda. 25 Nisan 2021 Pazar günü 100.686 adet ikinci doz uygulanarak her 5 kişiden 1'inin ikinci doz aşısı da tamamlanmış oldu.



Dahası, Malta şu anda çeşitli grupların aşıyı almasını sağlayan aşamalı bir yaklaşımı izleyerek genel nüfus yaş aralığına uygun aşılanma sağlayan ilk ülke oldu.



Bu yaklaşımla yaşlara göre, COVID-19 aşısı almak için kaydolan 40+ ve 50+ yaşlarındaki kişilerden, 85 yaş üzeri olanların yüzde 93’ü, 80 yaş üzeri olanların yüzde 89’u, 70 yaş üzeri olanların yüzde 90’ı ve 60 yaş üzeri olanların da yüzde 85’i aşılanmış durumda.



Malta Turizm Otoritesi’nin CEO’su Johann Buttigieg konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle söyledi,



“Malta Başbakanı Robert Abela'nın yakın tarihli bir basın toplantısında yaptığı açıklamadaki gibi, tüm süreç 1 Haziran 2021'den itibaren Malta’nın ziyaretçilerini kabul etmeye başlama hedefine uygun ilerlendiğini doğruluyor. Malta Turizm Otoritesi, Turizm İyileştirme Planı’nın bir parçası olarak, herkesin güvenli, sağlıklı ve çok ihtiyaç duyulan bir yaz tatilinin tadını çıkarabilmesini sağlamak için turistleri, otelleri ve aynı şekilde tur operatörlerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli programlar başlatıyor."

