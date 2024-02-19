ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?)

2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.
SORU CEVAP DUYURUSU
ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Yapılan açıklamada; "Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 21 Şubat 2024 Çarşamba Günü saat 18.00'a kadar itiraz edebilirsiniz." denildi.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz dönem sonu oturumlarının tamamlanmasından 2 hafta sonra ilan edilmişti. Benzer şekilde güz dönemi bütünleme sınavı sonuç duyurusunun 15 gün içerisinde yapılması bekleniyor.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
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