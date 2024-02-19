ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?)

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz dönem sonu oturumlarının tamamlanmasından 2 hafta sonra ilan edilmişti. Benzer şekilde güz dönemi bütünleme sınavı sonuç duyurusunun 15 gün içerisinde yapılması bekleniyor.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.



Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.