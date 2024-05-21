ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Gözler ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranında

Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF bahar dönemi final sınavları haziran ayında yapılacak. Sınav tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Gözler ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranında

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı. Takvime göre, ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav giriş belgelerine çevrildi.

ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Gözler ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranında - 1

ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler obs.atauni.edu tr adresine giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

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