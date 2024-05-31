ATA-AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bitirme sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları için artık son günler. ATA AÖF öğrencileri final sınavları için sınav giriş belgelerini "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden temin edebiliyor. İşte, ATA AÖF bitirme sınav takvimi....



ATA AF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 1-2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.



ATA AÖF bahar dönemi final sınavları; 1-2 Haziran tarihlerinde sırayla saat 09:30, 14:00 ve 15:00'de uygulanacak.



Her sınav için 30 dakikalık süre verilecek. Sınavın bitiş saati ders sayısına göre değişebilecek.



BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ BELLİ OLDU



Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı, 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.



SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA



AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.



Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.