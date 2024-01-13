ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler)

ATA AÖF final oturumları ile ilgili bilgiler şu şekilde;

1. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 09:30'da başlayacak.



2. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 14:00'te gerçekleşecek.



3. Oturum: 14 Ocak 2024 tarihinde, saat 09:30'da başlayacak.

SINAV SÜRESİ

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınır, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.