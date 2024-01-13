ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (Sınav saati ve süresi hakkında bilgiler)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde tamamlanacak. Üniversite'nin resmi adresinden yapılan duyuruyla sınav saatine ilişkin bilgilere yer verilmişti.
ATA AÖF final oturumları ile ilgili bilgiler şu şekilde;
1. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 09:30'da başlayacak.
2. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 14:00'te gerçekleşecek.
3. Oturum: 14 Ocak 2024 tarihinde, saat 09:30'da başlayacak.
SINAV SÜRESİ
Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınır, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.
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