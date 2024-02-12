ATA AÖF kayıt yenileme süreci başladı: ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvime göre bahar yarıyılı ders kayıtları 12 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 16 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Mazeretli Ders Kayıtları ise 19 Şubat 2024 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Bahar yarıyılı dersleri, 19 Şubat 2024 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.
KAYIT YENİLEME DUYURUSU
ATA AÖF kayıt yenileme duyurusu Üniversite resmi internet adresinden yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada; "Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.
Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2. 3. ve 4. sınıf) materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklardır.
Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir." denildi.
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