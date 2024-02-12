ATA AÖF kayıt yenileme süreci başladı: ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

KAYIT YENİLEME DUYURUSU

ATA AÖF kayıt yenileme duyurusu Üniversite resmi internet adresinden yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada; "Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.



Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2. 3. ve 4. sınıf) materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklardır.



Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir." denildi.