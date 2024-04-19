ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı (Atatürk Üniversitesi AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Sınav tarihine kısa bir süre kala gözler sınav yerlerine çevrildi. ATA AÖF sınav giriş belgeleri 18 Nisan tarihinde yayımlandı. Peki, Atatürk Üniversitesi AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı (Atatürk Üniversitesi AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi () akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde üç oturumda yapılacak.  ATA AÖF sınav yerleri ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) öğrenilebilecek. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı (Atatürk Üniversitesi AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz. Sınavınızda cevap kağıdınızda bulunan kitapçık türlerini kodlamayı unutmanız veya hatalı kodlamanız durumunda sınavınız değerlendirmeye alınmayacak, notlarınız sıfır sayılacaktır. Cevap kağıdınızda doldurmanız gereken yerlerin dışında herhangi bir işaretleme yapmayınız!" denildi. 

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