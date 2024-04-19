ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı (Atatürk Üniversitesi AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz. Sınavınızda cevap kağıdınızda bulunan kitapçık türlerini kodlamayı unutmanız veya hatalı kodlamanız durumunda sınavınız değerlendirmeye alınmayacak, notlarınız sıfır sayılacaktır. Cevap kağıdınızda doldurmanız gereken yerlerin dışında herhangi bir işaretleme yapmayınız!" denildi.

