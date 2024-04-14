ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ATA AÖF sınav yerleri için gözler Atatürk Üniversitesi'nde

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde üç oturumda yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR? ATA AÖF sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA



AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.