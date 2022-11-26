ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Gözle sonuç tarihine çevrildi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilde tamamlanacak. Sınav ardından önce sorular ve cevap anahtarları, ardından sonuçlar erişime açılacak. ATA AÖF sınavı ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlıyor. Tüm oturumların tamamlanması ardından ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarlarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ATA AÖF sınav sonuç tarihleri takvimde yer almıyor ancak sonuçların 15 günlük süre içerisinde paylaşılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl güz dönemi ara sınavları aralık ayının ilk haftasında duyurulmuştu. Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.



ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Dönem sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.