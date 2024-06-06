ATA AÖF Sınavsız İkinci Üniversite Ön Kayıtları Başladı (İkinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?)

Yayımlanan duyuruda; "Sınavsız İkinci Üniversite Ön Kayıtları Başladı. Sınavsız İkinci Üniversite; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır. Ön Kayıt için https://obs.atauni.edu.tr/.../Ikinci.../Kayit/YeniKayit.aspx adresini tıklayınız. " denildi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.