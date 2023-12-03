ATA AÖF vize oturumları sona erdi: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki sona eren oturumların ardından şimdi değerlendirme işlemleri başladı. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden şifreleri ile görüntüleyebilecek. İşte, ATA AÖF güz dönemi vize sonuçlarında son durum...



ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ATA AÖF internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ara sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.



ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek.

