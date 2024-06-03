ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 1-2 Haziran 2024 tarihinde yapıldı.Sınavdan kısa bir süre sonra final soruları ve cevap anahtarları ilan edildi.

ATA AÖF SORU CEVAP DUYURUSU

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Değerli öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 05 Haziran 2024 Çarşamba Günü saat 17.45'e kadar itiraz edebilirsiniz." denildi. "