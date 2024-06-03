ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ara sınavları ardından üniversitenin resmi internet adresinden soru - cevap duyurusu yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları kısa sürede yayımlandı.

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi (ATA AÖF) Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 1-2 Haziran 2024 tarihinde yapıldı.Sınavdan kısa bir süre sonra final soruları ve cevap anahtarları ilan edildi.

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı - 1

ATA AÖF SORU CEVAP DUYURUSU

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Değerli öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 05 Haziran 2024 Çarşamba Günü saat 17.45'e kadar itiraz edebilirsiniz." denildi. "

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