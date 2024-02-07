Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz yarıyılı bütünleme sınavları, 17 - 18 Şubat 2024 tarihlerinde 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Türkiye genelinde yapılacak final sınavının giriş belgeleri online sistem üzerinden yayımlanacak. Giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr" adresinden öğrenci şifreleriyle girilerek alınabilecek. Sınav giriş belgelerinin 12 Şubat 2024 tarihine kadar yayımlanması bekleniyor.
Öğrencilerin sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler, sınava alınmayacak.
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