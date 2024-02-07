Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek?

Öğrencilerin sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler, sınava alınmayacak.