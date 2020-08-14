Atatürk Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Atatürk Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Ömer Çomaklı atandı.



PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI KİMDİR?

Ömer Çomaklı 192 yılında Aşkale Erzurum'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı.

1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Lisans eğitiminden 1985 yılında mezun oldu.



1986 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.



1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik-Enerji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini;



1991’de de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne Doçent, 2002’de Profesör olarak atandı. Aynı bölümde;



1991-2016 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı,



1994-1998 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yaptı.



2009-2011 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı,



2008-2011 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013-2016 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.

